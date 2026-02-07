ゆりやんレトリィバァ（33）が6日、都内で行われた映画初監督作「禍禍女」初日舞台あいさつに登壇した。“原案”となった、過去に振られた4人の男性から映画の感想がサプライズで届き、笑った。ラニーノーズ洲崎貴郁（37）アキナ山名文和（45）今井らいぱち（38）の芸人3人と、映画に出演した斎藤工（44）で、斎藤からは「本気なら空手の形で示して欲しい」とリクエストがあった。ゆりやんは「映画でひどい目に遭ってもらっていま