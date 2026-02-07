2時間サスペンスの主演女優が大渋滞！？名取裕子（68）と友近（52）が6日、都内で、ダブル主演映画「テレビショッピングの女王青池春香の事件チャンネル」（白川士監督）の初日舞台あいさつに登壇した。2時間サスペンスを映画館で届けるシリーズの第1弾。名取は「2時間ドラマの火を消さないでつないでいけるように。楽しんでもらえるのが何よりうれしい」とあいさつした。共演の水野真紀（55）東ちづる（65）中山忍（53）も登