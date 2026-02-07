ピンク・レディー増田惠子（68）が6日、都内で「ソロデビュー45周年記念コンサートILoveSingingスペシャル！」を開いた。81年のソロデビュー曲「すずめ」をはじめ、ピンク・レディーのヒット曲「UFO」「渚のシンドバッド」「サウスポー」など全17曲を熱唱した。76年（昭51）に未唯mie（67）とのピンク・レディーで「ペッパー警部」でデビュー。「子供の頃から歌手に憧れて、ここまで歌ってこられました。いろいろな曲の作