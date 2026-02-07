【イスタンブール、ワシントン共同】イランが6日、同国の核問題を巡る米国との高官協議で、保有する高濃縮ウランの国外搬出を提案したことが分かった。核兵器製造の意図がないことを示す狙い。米側は前向きな反応を示したという。外交筋が明らかにした。トランプ米政権が軍事圧力を強める中、膠着していた核協議の打開につながるかどうかが焦点となる。イランのアラグチ外相は協議後、対話継続で合意したと表明した。昨年5月以