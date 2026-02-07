女優浜辺美波（25）が6日、東京・TOHOシネマズ日比谷で、映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督）の初日舞台あいさつに出席した。葬祭プランナーを演じ「撮影をしている時から、どのシーンにも心が動かされて、涙がこぼれそうだった。やっとこの日を迎えられた」と喜んだ。配信ドラマ「SHOGUN将軍」シーズン2の撮影でカナダ滞在中のSnow Man目黒蓮からは手紙が届いた。ほか、志田未来、西垣匠、永作博美、夏木マリが登壇し