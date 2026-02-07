俳優賀来賢人（36）が6日、都内で、「『一番搾り』冬のお花見体験会オープニングPRイベント」に登壇した。ステージ上で咲き誇る本物の桜の木を前に「僕はもう間違いなく春の訪れを感じています」と喜んだ。「立春…てなんですか？」と一言おどけ、「桜というテーマにぴったりですよね」と笑顔を見せた。「いいんですか、こんな真っ昼間から」と言いつつ、一番搾りで乾杯。身体に染み渡るビールを幸せそうな表情で味わい「本当に