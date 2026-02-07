ケガに苦しみながらも横綱としての責務を果たしてきた鶴竜photo by Jiji Press連載・平成の名力士列伝71（最終回）：鶴竜平成とともに訪れた空前の大相撲ブーム。新たな時代を感じさせる個性あふれる力士たちの勇姿は、連綿と時代をつなぎ、今もなお多くの人々の記憶に残っている。そんな平成を代表する力士を振り返る連載。今回は、温厚で真面目な性格で第71代横綱となった鶴竜を紹介する。連載・平成の名力士列伝リスト【素直