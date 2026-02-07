【エルサレム共同】イスラエル軍は6日、パレスチナ自治区ガザ北部ガザ市にある建物を攻撃した。イスラエルメディアによると、3階建ての住宅で、イスラエル軍はイスラム組織ハマスの武器製造に使われていたと主張した。昨年10月の停戦発効後も、イスラエル軍の支配地域の境界付近では交戦が頻発しており、軍の攻撃もやんでいない。イスラエル軍は、建物周辺に退避通告を出し、民間人がいないことを確認した上で攻撃したとしてい