俳優でグラビアアイドルの山岡雅弥による『SPA!デジタル写真集山岡雅弥「妹のように思ってたのに…」』が発売され、これを記念して誌面カットが公開された。【写真】バーで飲み明かし…まさかの秘密を打ち明ける山岡雅弥2004年生まれ、福岡県出身の山岡は、レスリングで全国中学選抜選手権大会ベスト8に入った実績を持ち、2021年にはミスヤングマガジン賞を受賞。アスリート仕込みの身体能力とグラビアで見せる柔らかな表情