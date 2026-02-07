2023年は「二刀流登録」も…今大会は「指名打者」3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する各国ロースターが5日（日本時間6日）、発表された。すでに選出されていた「侍ジャパン」30人のポジション登録も判明し、ドジャースの大谷翔平は「指名打者」として名を連ねた。前回大会で世界を熱狂させた“投手・大谷”の勇姿は、今大会では見られない可能性が極めて高まっている。大谷は2023年にWBC