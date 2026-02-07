TWICEの3人組ユニットMISAMOが、2月6日（金）にユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催されたスペシャル・イベント「ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト」で本パークに初登場。トークショー＆ミニライブを行い、2月4日（水）にリリースしたばかりの新作アルバム『PLAY』から新曲「Confetti」を世界初披露した。【写真】MISAMOが降臨したユニバーサル・スタジオ・ジャパンの様子パークが一気にファビュラスに（5枚）■MO