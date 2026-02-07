一瞬も気を抜けない終盤の戦いが繰り広げられる衆院選。各社の情勢調査でいずれも苦戦が報じられているのが中道改革連合だ。朝日新聞や産経新聞、そして終盤になってからは読売新聞や日経新聞でも、公示前勢力から半減する可能性が報じられ、中道の現場は大混乱している。永田町では早くも、選挙後の中道に待つ苦しいシナリオに関心が移り始めた。 【画像】元タレント候補と激戦！ 小選挙区で10連勝中の中道幹部が落選の危機!?