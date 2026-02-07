２月６日にJ１百年構想リーグが開幕。EASTの第１節では、FC町田ゼルビアが横浜F・マリノスと敵地で対戦し、３−２で白星発進した。今大会はリーグ戦としては非常に珍しく「引き分けなし」のルールが適用されているなか、横浜FMの猛反撃に遭った町田は、PK戦に持ち込まれる可能性があった。しかし、粘り強い守備で決して同点弾を与えず、90分間で決着をつけた。見事なFKでチーム３点目を挙げた相馬勇紀は、「もし同点でPK戦ま