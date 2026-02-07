フィギュアスケート女子で２００６年トリノ五輪金メダルの荒川静香さんが、オリンピック開幕直前のミラノの街を散策する様子を投稿した。ミラノ・コルティナ五輪最終選考会を兼ね、２１日まで東京・代々木第一体育館で行われた全日本選手権のフジテレビ系放送番組で解説を務めた荒川さん。７日までに自身のインスタグラムを更新し、「Ｍｉｌａｎｏ」とつづり、教会などの街並みや、オリンピックのロゴとのショットを投稿した。