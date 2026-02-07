◆ミラノ・コルティナ五輪開会式（６日、ジュゼッペ・メアッツァ競技場＝通称サンシーロ）９２の国と地域が参加した入場行進。ミラノ・コルティナ五輪の開会式も代表選手団が身にまとった公式ユニフォームに注目が集まった。開会式のメイン会場となったサンシーロでは、最低気温５度の中、最後に入場したイタリアは、同国が誇る「エンポリオ・アルマーニ」を着て入場した。米国は鮮やかな星条旗が印象的なラルフローレン。