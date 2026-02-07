2月2日、お笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀が自身のSNSで誕生日を迎えたことを報告し、友人から贈られた華やかなプレゼントが話題となった。投稿では、多くの祝福メッセージへの感謝とともに、100本もの薔薇を受け取ったことを明かし、「本当に結婚したんかと思った」と率直な驚きをつづっている。 写真には、大きな薔薇の花束を手にした笑顔の稲田の姿が収められ、その華やかさにファンも思わず反応。投稿を見た人の中