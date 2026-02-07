NY株式6日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均50115.67（+1206.95+2.47%） S＆P5006932.30（+133.90+1.97%） ナスダック23031.21（+490.62+2.18%） CME日経平均先物56570（大証終比：+2160+3.82%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均、ナスダックとも急反発。ダウ平均は初の５万ドル台に上昇。特段の好材料が出たわけではないが、本日は値ごろ感からの押し目買いが活発化した。