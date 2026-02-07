米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間06:27） 米2年債 3.496（+0.045） 米10年債4.204（+0.024） 米30年債4.852（+0.011） 期待インフレ率2.328（+0.024） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。きょうの市場は急反転しており、米株やビットコインが急反発したことで、利回りも上昇した。この日発表のミシガン大消費者信頼感指数が予想を上回ったこともフォロ&#1254