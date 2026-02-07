ドル円、買戻しの流れ継続衆院選後の円安期待は行き過ぎとの指摘も＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は買戻しの流れが続いていた。東京時間に一旦２１日線が控える１５６円台半ばまで値を落としたものの、その水準はサポートされ、１５７円台に戻す展開。日曜日の衆院選を受けて、積極財政を標榜する高市首相の政権基盤が確立し、為替市場は円安で反応するとの見方に備えていたようだ。 ただ、一部か