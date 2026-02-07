俳優の稲垣吾郎さん（52）が6日、主演舞台『プレゼント・ラフター』の開幕前会見に、共演する倉科カナさん（38）と登場。お互いの印象について明かしました。舞台は、20世紀を代表する劇作家であるノエル・カワードのラブコメディー作品。稲垣さんは実力とカリスマ性を備え、誰からも好かれるスター俳優・ギャリーを、倉科さんはギャリーの妻・リズを演じます。本作が初共演となる二人。お互いの印象について聞かれた稲垣さんは、｢