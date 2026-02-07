アリーナシティイメージ（画像提供：DeNA / 京急電鉄）ディー・エヌ・エー（DeNA）と京浜急行電鉄（京急電鉄）は2026年1月29日、川崎ブレイブサンダースのホームアリーナを含む複合エンターテインメント施設建設プロジェクトの名称を「Kawasaki Arena-City Project（カワサキ アリーナシティ プロジェクト）」に改称すると発表し、同エリアのイメージビジュアルなどを公開しました。また、プロジェクトの第一弾パートナーとして、