「アワー レガシー（OUR LEGACY）」が、伊勢丹新宿店にポップアップスペースをオープンする。期間は2月18日から3月3日まで。【画像をもっと見る】ポップアップでは、2026年春夏コレクション「B-Sides」のアイテムをラインナップ。メンズアイテムからウィメンズアイテム、シューズ、アクセサリーまでフルラインナップを用意する。またポップアップスペースのオープンを記念して、同ブランドのアーカイヴから2016年春夏、2020