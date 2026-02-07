「World Baseball Classic, Inc.（WBCI）」は日本時間6日、WBCに出場する各国のロースターを発表しました。そしてベネズエラ代表には、昨季ダイヤモンドバックスとマリナーズで活躍したエウヘニオ・スアレス選手がメンバー入り。MLB屈指のスラッガーがまた1人、日本代表のライバルとして立ちはだかります。そのスアレス選手は昨季前半戦は、ダイヤモンドバックスで驚異のペースで本塁打を量産し、36本塁打を記録。ドジャースの大谷