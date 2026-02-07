トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は5日、自身の交流サイト（SNS）で、黒人のオバマ元大統領と妻ミシェルさんを類人猿に見立てた動画を投稿した。「人種差別的だ」として与野党から非難が噴出。動画は6日、削除された。米メディアによると、ホワイトハウスは職員が誤って投稿したものだと釈明した。動画ではジャングルを背景に、オバマ夫妻の顔写真がゴリラやオランウータンのような体の