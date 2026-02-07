【ニューヨーク共同】6日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は急反発し、前日比1206.95ドル高の5万0115.67ドルで取引を終えた。6日の取引時間中に続き、終値でも初めて5万ドル台に乗せた。