8人体制スタートから1年の節目に、2回目のGP帯全国ネット。喜んだ直後に木村拓哉の名前が告げられ、メンバーは“驚く暇もなく”トークテーマを作ることに。憧れの大先輩を前に、5分間のサシトークで何を引き出せるのか――。きょう7日(21:00〜)に放送されるフジテレビ系バラエティ特番『タイムレスマン』の収録を終えたtimeleszのメンバーが、コメントを寄せた。(左から)篠塚大輝、猪俣周杜、橋本将生、寺西拓人、木村拓哉、菊池風