音楽ユニット「キマグレン」のクレイ勇輝（４５）が、妻で元乃木坂４６・女優の北野日奈子（２９）との２ショットを披露した。７日までにインスタグラムを更新し「即成院に今年もご挨拶に行ってきました相変わらず『今年はじめて』会う人、行く場所では、『結婚おめでとう、ほんとにクレイくんよかったね。笑』とお祝いされながら、いじられる毎日です笑」とうれしい日常を報告。「気にかけてくれて嬉しい限り、今年も一年