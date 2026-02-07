巨人キャンプに密着するＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」のリポーター陣がキャンプのひとコマを届ける「巨人キャンプルポ」。野球初心者は選手のどこを見ればいいのか、野手の注目点を紙評論家の高橋由伸さんに聞きました。＊＊＊＊＊＊春季キャンプでは新旧戦力が必死にアピール合戦を続けている。野球を初めて見る人は現地には少ないかもしれないが、野球の知識が少ないファンが、どのような目線で見ると