昨季限りで現役を引退した中田翔氏（３６）が６日、日本ハムの名護、国頭両キャンプを訪問。清宮幸太郎内野手（２６）が考案したチームスローガン「ＤＯＭＩれ！」は酷評したが、その成長を認め期待を寄せた。存在感が違う。５年ぶりに名護キャンプを訪れた中田氏は「ＤＯＭＩれ！」について聞かれると、「２点」とばっさり。清宮が流行語大賞に色気を見せていることには「狙えるわけないやろ。俺の『レベチ』ぐらいや、流行語