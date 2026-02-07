◆ミラノ・コルティナ五輪開会式（６日、ジュゼッペ・メアッツァ競技場＝通称サンシーロ）９２の各国・地域が臨んだ入場行進で、最後に開催国のイタリアが登場した。公式ウェアは、エンポリオ・アルマーニが手がけた。昨年９月にイタリアが誇るデザイナーのジョルジオ・アルマーニ氏が死去。開会式が始まってすぐに、生前のアルマーニ氏がデザインした緑、白、赤のイタリア国旗と同じ色のスーツをきたモデルがランウェーを歩き