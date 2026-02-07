テレビ朝日の佐々木若葉アナウンサーがシックな衣装ショットを投稿した。７日までにインスタグラムに「毎日お疲れ様です火曜日の衣装です！」とつづり、白で水玉模様がアクセントのブラウスに黒のロングスカートを合わせたコーデを披露した。この投稿にファンからは「若葉ちゃん春らしい感じのコーディネート萌えていいね〜」「かわいい、優しい」「わかばちゃん、めっちゃ笑顔癒されます」「ブラウス可愛い」「とっても