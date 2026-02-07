密室のような空間で上司と2人きり。逃げ場のない職場でハラスメントがエスカレートしていくと、人は感覚が麻痺してしまうのかもしれない。投稿を寄せた山口県の40代女性は、かつて勤務した個人店での悲惨な体験を振り返った。そこは店長と女性の2人だけで切り盛りしていた。長年勤めるうちに仕事のやり方で意見がぶつかることも増えたというが、ある日の衝突は度を越していた。（文：湊真智人）蹴ったのに「当たっていない」と言い