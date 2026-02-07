6日夕方、愛知県幸田町のJR東海道線・幸田駅で、列車が誤ってホームを通り過ぎて停車しました。運転士が他事を考えていてブレーキ操作が遅れたことが原因とみられます。6日午後5時すぎ、JR東海道線上りの新快速の列車が、停車する予定だった幸田駅を通り過ぎ、ホームからおよそ60メート離れた所で停車しました。JR東海によりますと、男性運転士(28)が他事を考えていてブレーキ操作が遅れたた