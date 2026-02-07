2月8日に迫る衆議院選挙の投開票日。JNN終盤情勢調査によると、自民党が「単独で過半数を大幅に上回る」勢いであることが明らかになった。一方で野党は苦戦を強いられており、ベテラン大物議員ですら「追う」展開となっている。全国289の小選挙区のうち78で接戦となった、まさに目が離せない選挙情勢を、TBSテレビ選挙本部長・市澤牧彦 政治部デスクが最新情報を交えて徹底解説する。【画像で見る】衆院選 各党の終盤情勢自民が「