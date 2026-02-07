今週後半は春のような暖かさの日もありましたが、この週末は全国的に真冬の寒さです。日曜日をピークに冬の嵐になるでしょう。上空にはあすにかけて強烈な寒気が流れ込んできます。寒気の流れ込みは一時的ですが、これだけ強いため、あすをピークに日本海側を中心に広い範囲で警報級の大雪になるおそれがあります。きょうは冬型の気圧配置が強まり、日本海側の等圧線が出っ張った部分で雪雲が発達しそうです。この雪雲があすにかけ