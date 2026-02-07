好きでたまらない異性と出会ったとき、近付きたい、お友だちになりたいと願う。そして、お友だちになれた異性と、できるものなら手をつなぎたいと願う。【画像】映画『トゥギャザー』の特別カットを一気に見るこれは、とても自然な流れだ。その異性と恋人になれたとして、一つになりたいという欲求が生まれる筈だ。もしも、その願いがかなったとき、すべての願いがかなったと感じるだろうか？いや、その異性を愛おしく感じ