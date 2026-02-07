気象台は、午前6時22分に、なだれ注意報を奥出雲町、飯南町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】島根県・奥出雲町、飯南町に発表（雪崩注意報） 7日06:22時点島根県では、高波に注意してください。東部では、なだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■奥出雲町□なだれ注意報【発表】8日にかけて注意■飯南町□なだれ注意報【発表】8日にかけて注意