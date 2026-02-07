旅の相棒スーツケース、皆さんはどの部分に注目して選んでいますか？機内持ち込みができる、たくさんお土産が入る、静音設計や抗菌処理など、さまざまなこだわり部分があるかと思いますが、想像以上に自身の個性が出るのがカラーリング。ビジネスユースならば、スーツに合わせてブラックやネイビー、シルバーなど定番どころが候補に挙がりますが、レジャーやオフタイム要員なら話は別。最強に自分好みの1台＆カラーを選びますよ