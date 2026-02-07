住信SBIネット銀行とJALペイメント・ポートは、「JAL PayマイルUPプログラムリリース記念キャンペーン」を2月2日から実施する。JAL Payのマイル積算率を、海外利用（外貨決済）で8％、国内利用（円決済）では3.2％アップし、海外利用では最大10％、国内利用では最大5％を付与する。付与上限は海外利用が1万マイル、国内利用が5,000マイル。JAL NEOBANKの円定期預金（6か月）を預け入れ、満期まで保有した人に最大15,000マイルを付