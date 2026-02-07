総選挙についてAIと対話してみた政党の選択でも「有益な助言」2月8日に投開票が迫る衆議院選挙について、ChatGPTと会話を交わしてみた。目的は、投票を行うに際して、ChatGPTが有益な助言を提供してくれるかどうかを知ることだ。ChatGPTは、選択の方向そのものを示すことはない。しかし、有権者が選択をする際の参考になる多くの情報を提供してくれる。結果を言うと、いかなる論点が重要か、各党の政策のどこに注目すべきか