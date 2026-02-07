日本付近は強い冬型の気圧配置となり、この週末は広い範囲で雪となるでしょう。北海道〜山陰の日本海側は断続的に雪で、さらに積雪が増えそうです。次第に風が強まり、ふぶく所もあるでしょう。また、日本海側だけでなく、東日本〜西日本の太平洋側も雪となる所がある見込みです。関東の平地でも雪となり、あすにかけて積もるおそれがあります。交通機関への影響には注意が必要です。きのうは広く3月並みの暖かさとなりましたが、