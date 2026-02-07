幼いころに口にしたフルーツの味が、70歳を過ぎても記憶に残っている。「ありがとう」を伝えたい…若き日の思い出それは、貧しくとも「子どもたちのおやつに」と母が手に入れた種のおかげでした。――鹿児島県在住の70代男性・Nさんからのおたよりを紹介する。＜Nさんからのおたより＞65年くらい昔、私が6歳頃の話です。私の家はものすごく貧しく、当時44歳の母が、人からもらった雑誌の「あげます」コーナーで見た方にハガキを出