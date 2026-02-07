寒さが深まる今こそいちごは最盛期。実が引き締まり、甘みと酸味のバランスがよくなります。カフェやスイーツショップ、ホテルでは、いちごが主役のケーキやパフェが登場。とっておきの華やかスイーツを味わいたい♪【写真】味もセンスも一級品「憧れのアフタヌーンティーNo.1」アフタヌーンティー・ラブアンドテーブル【東京／神奈川／静岡／大阪】苺のミルクレープ5段の“萌え断”にときめく春だけの贅沢ミルクレープ／お茶