「広島春季キャンプ」（６日、日南）新戦力が存在感じゃ！広島は６日、今キャンプで初めて重盗練習を行い、現役ドラフトで楽天から加入した辰見鴻之介内野手（２５）が持ち味の走力を披露した。昨季３１盗塁でイースタン・リーグ盗塁王にも輝いた韋駄天（いだてん）の健脚を、新井貴浩監督（４９）も手放しで絶賛した。スタートを切って２、３歩目には既にトップスピードに達しているかのような速さだった。盗塁を試みてくる