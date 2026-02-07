１１年ぶりに国内に復帰した楽天・前田健太投手（３７）が６日、金武キャンプで３度目となるブルペンでの投球練習を行い、視察した三木谷浩史オーナー（６０）の前で順調な調整ぶりを披露した。“御前登板”にも惑わされることはない。「投げることに集中すると自分のフォームとかに集中するので…」。捕手のミットに焦点を定めカーブ、ツーシームなど変化球も交えて３１球。直球は１４８キロを記録した。「しっかり力を入れて