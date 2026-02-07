◆ミラノ・コルティナ五輪開会式（６日、ジュゼッペ・メアッツァ競技場＝通称サンシーロ）各国・地域の入場行進で、米国選手団は日本でも愛されているブランド「ラルフ ローレン」がデザインしたウェアをまとって入場した。１０大会連続で同社が提供。今回も選手たちが絶賛するデザインとなったのが、星条旗を施したタートルネックセーターだった。