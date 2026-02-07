前編では「1円玉」を使ってお小遣いをあげることで、数唱、繰り上がりなど数の基本的な素養を身に付ける方法をご紹介した。しかし、数は実社会のなかで使ってこそ意味があるものだろう。小泉氏はどのような工夫をしていたのか、引き続き著書『最高の育て方事典』から抜粋して紹介する。 前編記事『「これ以上よい“算数教材”はない！」…幼児教育の専門家が“リアルマネー教育”を試して心の底から実感したこと』より続く。自分で