大分県日田市中津江村の津江小で1月29日、シイタケの菌が付いた種駒を原木に打ち込む駒打ち体験があった。全校児童22人が参加。日田しいたけ生産協議会の会員ら25人の指導で、ドリルによる穴開けやハンマーを使った打ち込みに挑戦した。大分県は全国で最も原木シイタケの栽培が盛んな地域で、日田市は主要な産地となっている。駒打ち体験は、原木シイタケの普及啓発を目指し、協議会が市内の小学校で持ち回り開催している。