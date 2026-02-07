8日投開票の衆院選で、大分1〜3区に公認候補者を擁立した自民、中道、国民、共産、参政、保守の各政党は続々と幹部らを送り込み、支持を訴えている。政権の枠組みが変わり、迎えた国政選挙。物価高対策や安全保障のあり方などを巡り、論戦に力が入っている。（中野剛史）1〜3区全てに候補者を立てた自民は、1月30日に高市早苗首相が大分市で演説。「責任ある積極財政」を進め、「地方がそれぞれに競い合いながら豊かになってい