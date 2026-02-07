長崎県佐世保市選挙管理委員会は6日、知事選や衆院選の投開票日の8日に悪天候が予想されるとして、宇久島、黒島、高島の計4投票所の開設時間を繰り上げると発表した。「投票箱を運ぶ船が欠航する恐れがある」としている。宇久島は2カ所ある期日前投票所の終了時間を7日午後6時から同日の正午に変更。黒島、高島は各1カ所ある8日の投票所の終了時間を1時間早める。